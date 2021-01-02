Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı
02.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 02.01.2021 13:07
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda araçları durdurarak izin belgesi kontrolü yaptı.
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda araçları durdurarak izin belgesi kontrolü yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk