Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı
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Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı

02.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 02.01.2021 13:07

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda araçları durdurarak izin belgesi kontrolü yaptı.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda araçları durdurarak izin belgesi kontrolü yaptı.

Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı
Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı
Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı
Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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