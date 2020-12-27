Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri

Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve kontrol noktalarında denetimler sürüyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ülke genelinde 25 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başlayıp 28 Aralık Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ankara'da cadde, meydan, sokaklar ile tarihi alanlarda sessizlik hakim oldu.

Kısıtlama doğrultusunda ana caddeler başta olmak üzere, tüm noktalarda denetim yapan polis ekipleri, araçlarıyla seyahat eden vatandaşların izin belgelerini tek tek kontrol etti, maske ve araç içi mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

Kısıtlamadan muaf olmadığı halde dışarıda olduğu tespit edilenler hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Yaya devriye ekipleri ise iş yeri sahiplerini ve vatandaşları kısıtlama kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan