Başkentte sokağa çıkan yaşlılar görevlilerce bilgilendirilip evlerine gönderildi
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Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Sabah, Polis, Güncel

Başkentte sokağa çıkan yaşlılar görevlilerce bilgilendirilip evlerine gönderildi

Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına rağmen yasağa uymayanlar, polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi.

23.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:21
Başkentte sokağa çıkan yaşlılar görevlilerce bilgilendirilip evlerine gönderildi

Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına rağmen yasağa uymayanlar, polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinden itibaren il merkezi ve ilçelerde yaptıkları uygulamalarla sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara ikazda bulundu.

Ekipler, genellikle park ve bahçelerde toplanan yaşlıları uygulama hakkında bilgilendirilip, kısıtlamaya uymayanları ekip araçlarıyla evlerine bıraktı.

Başkentte sokağa çıkan yaşlılar görevlilerce bilgilendirilip evlerine gönderildi

Kaynak: AA

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Başkentte sokağa çıkan yaşlılar görevlilerce bilgilendirilip evlerine gönderildi

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