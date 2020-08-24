Başkentte "Sivil Toplum Fotoğraf Sergisi" sanatseverlerle buluştu
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Başkentte "Sivil Toplum Fotoğraf Sergisi" sanatseverlerle buluştu

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ortaklığında yürütülen " Yerel STK'lar Hibe Programı" kapsamında hayata geçirilen "Sivil Toplum Fotoğraf Sergisi" Esenboğa Havalimanı'nda açıldı.

24.08.2020 21:29 | Son Güncelleme: 24.08.2020 21:36

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ortaklığında yürütülen " Yerel STK'lar Hibe Programı" kapsamında hayata geçirilen "Sivil Toplum Fotoğraf Sergisi" Esenboğa Havalimanı'nda açıldı.

Serginin açılışına, Dışişleri Bakan Yardımcısı Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger katıldı.

Açılışta konuşan Kaymacı, Avrupa Birliği Başkanlığı olarak sivil toplum kuruluşlarına önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Başkanlığımızın 20 yıllık geçmişinde en fazla çalışan, en fazla proje üreten sivil toplum kuruluşlarını karar alma mekanizmalarına daha fazla dahil etmeye çalışan bir anlayışla çalıştık. Avrupa Birliği üyelik sürecinde katılım öncesi mali fonları çerçevesinde 'Sivil Toplum Diyaloğu' ve 'Sivil Toplum Desteği' projelerini Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği ile birlikte yürütüyoruz. Dolayısıyla sizler bu sergide son beş yılda gerçekleştirilen bu projelerin bazı yansımalarını göreceksiniz."

Kaymakcı, Avrupa Birliği Başkanlığı olarak 2014-2020 döneminde yaklaşık 50 projeye 6,4 milyon avro kaynak sağladıklarını ve bu kaynakların sivil toplumun her alanında kullanıldığını belirtti.

Türk sivil toplumunu karar alma mekanizmalarına daha fazla katılmaya davet eden Kaymakcı, "Aynı zamanda Türk sivil toplumu Avrupa'nın geleceğinde de tartışmalarda her zaman yer almalı, kuruluşlarımızın her alanda Türkiye'nin sesini Avrupa'da güçlü bir şekilde ortaya koyması gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Berger de Avrupa Birliği olarak milyonu aşkın üyesi ve yüz binin üzerinde kuruluşu olan Türk sivil toplumunu farklı projelerle desteklemekten büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Sergide yer alan, Türkiye ile AB ortaklığında yürütülen "Yerel STK'lar Hibe Programı" kapsamındaki projelerde çekilen 36 fotoğraf, 7 Eylül'e kadar sanatseverlerce ziyaret edilebilecek.

Başkentte 'Sivil Toplum Fotoğraf Sergisi' sanatseverlerle buluştu

Kaynak: AA

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