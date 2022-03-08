Başkentte sıvı yağ denetimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkentte sıvı yağ denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Başkentte sıvı yağ denetimi

Ankara'nın Sincan ilçesinde, belediye zabıta ekipleri marketlerde sıvı yağ denetiminde bulundu.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde, belediye zabıta ekipleri marketlerde sıvı yağ denetiminde bulundu.

Sincan Belediyesi Zabıta ekipleri, satışa sunulmayan ürünlere yönelik denetimler yaptı. BİM Market'in şubelerinde yapılan denetimlerde raflarda 1 lt'lik yağlar bulunurken, depolarda 5 lt'lik yağların bulunduğu tespit edildi. Denetimler sonrası açıklama yapan Sincan Zabıta Müdür Yardımcısı Lütfi Taşdemir, sıvı yağların satışa verilmemesine yönelik şikayetler üzerine denetimler yaptıklarını belirterek, "Sincan'daki marketlerde depolardaki yağları kontrol ettik. Depolarda yağ vardı. 5 lt'lik yağları satışa sunmadıkları için yasal işlem yaptı. Vatandaşlarımız huzur içinde alışveriş yapabilir. Konunun takipçisiyiz" dedi.

Depolardaki yağları satışa sunmayan marketlere yasal işlem yapıldığı bildirildi. - ANKARA

Başkentte sıvı yağ denetimi

Başkentte sıvı yağ denetimi

Başkentte sıvı yağ denetimi

Başkentte sıvı yağ denetimi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sincan Belediyesi, Ankara, Zabıta, Sincan, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title