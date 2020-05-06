Başkentte silahlı yaralama
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Başkentte silahlı yaralama

Başkentte silahlı yaralama
06.05.2020 14:56 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:56

Keçiören İlçesinde alacak verecek tartışması yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla yarlandı.

Keçiören İlçesinde alacak verecek tartışması yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla yarlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bir süredir aralarında alacak verecek nedeni ile husumet bulunan Kemal K. ile Süleyman A. ve Ahmet A, karşılaştırları Giresun Caddesi'nde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Süleyman A. ve Ahmet A, Kemal K'yı 3 kurşun ile bacaklarından yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin yardımı ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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