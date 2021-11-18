Başkentte silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Başkentte silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Başkentte silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Başkentin Altındağ ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

ALTINDAĞ, ANKARA (AA) - Başkentin Altındağ ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesi Hamamönü bölgesinde bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Şahmerdan Gürbüz olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gürbüz'ün alacak verecek nedeniyle husumetli olduğu iddia edilen Osman Ö. tarafından öldürüldüğünü belirledi.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatılırken, Gürbüz'ün cesedi Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri

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