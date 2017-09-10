Başkentte Silahlı Saldırı: 9 Yaralı

Keçiören'de, yol kenarında oturan bazı kişilere pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 9 kişi yaralandı.

Başkentte Silahlı Saldırı: 9 Yaralı

Keçiören'de, yol kenarında oturan bazı kişilere pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaynak: Dunya.com