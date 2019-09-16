Başkentte silahlı saldırı
Ankara'nın Mamak ilçesinde kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Durali Alıç Mahallesi'nde 946'ncı Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Turan Y'ye silahla ateş ettikten sonra otomobille uzaklaştı.
Çevredekilerin yardımıyla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan ve burada tedavi altına alınan Turan Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Polis ekipleri, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.