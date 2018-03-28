Başkentte Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Başkentte, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Başkentte, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Keçiören ilçesi Sanatoryum Mahallesi Fatih Terim Parkı'nda iki grup arasında "kız meselesi" yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma yaşandı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Yasin Talha T. (25) başından, Soner G. (33) ayağından yaralandı.
Yaralılar Gülhane ve Keçiören eğitim ve araştırma hastanelerine kaldırıldı.
Yasin Talha T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaçan iki şüpheli, kısa süre sonra Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.