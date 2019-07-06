Başkentte silahlı kavga: 1 yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesi'nde alacak verecek meselesinden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Caddesi üzerinde Fatih C. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında alacak verecek davası yüzünden kavga çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından Fatih C'yi silahla bacağından vuran zanlı kaçtı.

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA