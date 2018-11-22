Başkentte Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
Başkentte çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Başkentte çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Ömer K. (38) ile Murat K. (40), sabah saatlerinde Etimesgut ilçesindeki 2050 Sokak'ta karşılaştı.
Araçlarından inip tartışmaya başlayan Ömer K. ile Murat K. birbirlerine silahla ateş etti.
112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Murat K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Ömer K'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.