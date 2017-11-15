Başkentte Silah İmalathanesine Operasyon

Ankara'da, Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, Çankaya ilçesinde silah imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen bir eve yapılan operasyonda, kurusıkıdan namluları değiştirilerek gerçek silaha dönüştürülen çok sayıda tabanca, tüfek ve bu silahlara ait mermi ele geçirildi.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'nın Çankaya ilçesi, İlker Mahallesi'nde bir evin silah imalathanesi olarak kullanıldığını belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri adresi takibe aldı.



Eve düzenlenen operasyonda, namlu kısımları değiştirilerek kurusıkıdan gerçek silaha dönüştürülen, değişik marka ve çapta çok sayıda tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi, 3 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, 1 havalı tüfek ile değiştirme işleminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.



İmalathane olarak kullanılan evin sahibi olduğu belirlenen Şükrü K. ise gözaltına alındı.



Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.