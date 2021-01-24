Başkentte "Sıfır Atık Projesi"ne yönelik uygulamalar masaya yatırıldı
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Başkentte "Sıfır Atık Projesi"ne yönelik uygulamalar masaya yatırıldı

24.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:45
Başkentte

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi (AKK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve Ankara Sanayi Odası (ASO) temsilcileri, "Sıfır Atık Projesi"ne yönelik uygulamalar ve yapılması gerekenleri ele almak üzere bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi (AKK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve Ankara Sanayi Odası (ASO) temsilcileri, "Sıfır Atık Projesi"ne yönelik uygulamalar ve yapılması gerekenleri ele almak üzere bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Kent Konseyi'nin ev sahipliğinde Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda düzenlenen toplantıda, AKK, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve ASO'nun temsilcileri, Ankara'da atık mücadelesinde gerçekleştirilen uygulamalar ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesine yönelik çözüm ve önerilere ilişkin çalışmaları ele aldı.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, "Sıfır Atık" projesi uygulamalarına ilişkin sunum yaptı.

Aslan, Mamak ve Sincan'daki Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama sahalarında geçen yıl 1 milyon 843 bin 268 ton atık toplandığını bildirdi.

Kent genelinde Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanarak atık depolama tesislerine getirilen 1 milyon 67 bin 304 ton biyobozunur atıktan toplam 352 megavat elektrik üretildiğini aktaran Aslan, atıklardan üretilen elektrikle hem ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını hem de çevre kirliliğinin önüne geçtiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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