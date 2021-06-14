Başkentte şiddetli yağış ve fırtına ağaçları devirdi, su baskınlarına neden oldu
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Başkentte şiddetli yağış ve fırtına ağaçları devirdi, su baskınlarına neden oldu

Başkentte şiddetli yağış ve fırtına ağaçları devirdi, su baskınlarına neden oldu
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Başkentte sağanak ve fırtınanın etkisiyle ağaçlar ve tabelalar devrildi, İvedik Organize Sanayi bölgesinde birçok iş yerini su bastı.

Başkentte sağanak ve fırtınanın etkisiyle ağaçlar ve tabelalar devrildi, İvedik Organize Sanayi bölgesinde birçok iş yerini su bastı.

Ankara'nın Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde akşam saatlerinde şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu.

Trafikte aksamalara neden olan sağanak sonucu birçok yerde su baskınları meydana geldi.

İvedik Organize Sanayi bölgesinde, iş yerlerini su basan esnaf içeride kalan eşyalarını itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarmaya çalıştı.

Kuvvetli fırtına nedeniyle ağaçlar ve tabelalar da devrildi.

Sağanağın olumsuz etkilerinin artmaması için itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

"Can kaybımız yok, çalışmalarımız sürüyor"

Ankara Valisi Vasip Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanağın yer yer sel ve su baskınlarına neden olduğunu söyledi.

İlk bilgilere göre can kaybı yaşanmadığını belirten Vali Şahin, "Birkaç yerde iş yerlerine su baskını olduğu bilgisi var. İtfaiyemiz müdahale ediyor. Birkaç alt geçitte kalan araç ihbarı gelmişti, arkadaşlarımız onları da kurtardılar. Can kaybımız yok, çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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