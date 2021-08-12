Başkentte şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç otomobiln üstüne devrildi
Bahçelievler Mahallesi 51. Sokak Aracın üstüne ağacın devrilmesi Kökünden ayrılan ağaç ve otomobilden detaylar Bahçelievler Mahallesi sakinlerinin ağaç ve otomobilde oluşan hasarı incelemeleri ANKARA - Ankara'da şiddetli rüzgar nedeniyle Bahçelievler Mahallesi 51.
Bahçelievler Mahallesi 51. Sokak
Aracın üstüne ağacın devrilmesi
Kökünden ayrılan ağaç ve otomobilden detaylar
Bahçelievler Mahallesi sakinlerinin ağaç ve otomobilde oluşan hasarı incelemeleri ANKARA - Ankara'da şiddetli rüzgar nedeniyle Bahçelievler Mahallesi 51. Sokak'ta kökünden ayrılan ağaç park halindeki bir otomobilin üstüne devrildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı