Başkentte şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç otomobiln üstüne devrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkentte şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç otomobiln üstüne devrildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bahçelievler Mahallesi 51. Sokak Aracın üstüne ağacın devrilmesi Kökünden ayrılan ağaç ve otomobilden detaylar Bahçelievler Mahallesi sakinlerinin ağaç ve otomobilde oluşan hasarı incelemeleri ANKARA - Ankara'da şiddetli rüzgar nedeniyle Bahçelievler Mahallesi 51.

Bahçelievler Mahallesi 51. Sokak

Aracın üstüne ağacın devrilmesi

Kökünden ayrılan ağaç ve otomobilden detaylar

Bahçelievler Mahallesi sakinlerinin ağaç ve otomobilde oluşan hasarı incelemeleri ANKARA - Ankara'da şiddetli rüzgar nedeniyle Bahçelievler Mahallesi 51. Sokak'ta kökünden ayrılan ağaç park halindeki bir otomobilin üstüne devrildi.

Başkentte şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç otomobiln üstüne devrildi
Başkentte şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç otomobiln üstüne devrildi
Başkentte şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç otomobiln üstüne devrildi
Başkentte şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç otomobiln üstüne devrildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Şiddet davalarına bakan avukat Umur Yıldırım'a darp soruşturması: Omuz ve saçından tuttum
Şiddet davalarına bakan avukat Umur Yıldırım'a darp soruşturması: Omuz ve saçından tuttum
Ankara Altındağ'da çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada
Ankara Altındağ'da çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Murat Kurum Tanju Özcan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Ece Üner Demet Akalın Berdan Mardini
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkentte şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç otomobiln üstüne devrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 18:11:46. #1.15#

title