Başkentte seyir halindeyken yanan işçi servisi kullanılmaz hale geldi Ankara Çevreyolu'nda seyir halindeyken alev alan işçi servisi yandı.

Ankara Çevreyolu'nda seyir halindeyken alev alan işçi servisi yandı.

Edinilen bilgiye göre, Murat C. yönetimindeki 06 CHC 36 plakalı midibüs, Çevreyolu'ndan Keçiören istikametine giderken Ovacık mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Midibüsten duman çıktığını fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurarak içerisindeki işçileri tahliye etti.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü midibüs kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA