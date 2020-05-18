Başkentte sessizlik hakim
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndan görüntüler Ulus Meydanı'ndan görüntüler Caddelerdeki tenhalıktan görüntüler ANKARA - Başkentte yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.
18.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:18
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndan görüntüler
Ulus Meydanı'ndan görüntüler
Caddelerdeki tenhalıktan görüntüler ANKARA - Başkentte yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kaynak: AA