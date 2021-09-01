Başkentte sert esen rüzgar ağaçları devirdi

Başkentte etkili olan şiddetli rüzgar ağaçları yerinden sökerken, olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

Başkentte etkili olan şiddetli rüzgar ağaçları yerinden sökerken, olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesi Hüseyingazi Mahallesi'nde meydana geldi. Akşamüstü şiddetini artıran rüzgar cadde kenarında duran ağaçları devirdi. Çevreye savrulan ağaç parçaları şans eseri kimseye isabet etmezken, olayda yaralanma veya can kaybı da yaşanmadı. Belediye ekiplerinin çevre güvenliğini sağlanmasının ardından devrilen ağaçlar kaldırılarak vatandaşların olası bir olumsuz durum yaşamlarının önüne geçildi.

(Ali Nargüner - Sadettin Aliusta/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı