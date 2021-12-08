Başkentte seramik para örneklerinden oluşan "Zamanın Hazinesi" sergisi açıldı - Haberler
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Başkentte seramik para örneklerinden oluşan "Zamanın Hazinesi" sergisi açıldı

AA / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Kültür Sanat
Başkentte seramik para örneklerinden oluşan

Başkentte sanatçı Soner Genç'in çeşitli para örneklerinin seramik uygulamalarına yer verdiği "Zamanın Hazinesi" sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

ANKARA (AA) - Başkentte sanatçı Soner Genç'in çeşitli para örneklerinin seramik uygulamalarına yer verdiği "Zamanın Hazinesi" sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'ndeki Ankara Sanat Galerisi'nde açılan sergide, seramik sanatçısı Genç'in 4 yıl süren çalışmaları sonucunda hazırladığı 64 farklı para örneği yer aldı.

Soner Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her bir para ve bunların kullanıldığı zamanla ilişkisinin hazine niteliğinde olduğunu, bu nedenle sergisine "Zamanın Hazinesi" ismini verdiğini söyledi.

Genç, "Sergi, Antik Dönem'den başlayıp Roma, Bizans, Truva, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönem metalik paralarıyla ve günümüz Bitcoin sanal parasıyla sonuçlanıyor. Zamanda yolculuk gibi bir konsept sundum." dedi.

Eserlerinden birinde de kendi portresini kullandığını anlatan Genç, burada memleketi Kırklareli ile annesi Hacer ve babası Akif'in isimlerinin yer aldığı bir eser ortaya koyduğunu ifade etti.

Sergi, 6 Mart 2022'ye kadar ziyaret edilebilecek.

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AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri

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