Başkentte şehitler dualarla anılacak

Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz şehitleri için Hacı Bayram Camisi'nde mevlit programı düzenlenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'de yaşadığı hain darbe girişiminde ülkesini canı pahasına korumak için şehit düşen vatandaşların unutulmadığı belirtildi.

15 Temmuz Pazartesi günü Hacı Bayram Camisi'nde saat 19.30'da mevlit okutulacağı ifade edilen açıklamada, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katılacağı programda şehitler için Kur'anı Kerim okunacağı ve camiye gelen vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulacağı kaydedildi.

15 Temmuz'da Ankara'da ulaşım ücretsiz olacak

Açıklamada ayrıca, 15 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'dan 16 Temmuz Salı günü 06.00'ya kadar EGO otobüsleri, raylı sistemler ve teleferik hattının, vatandaşların gün içerisindeki etkinlik ve anma programlarına katılmaları için ücretsiz olacağı bildirildi.

Kaynak: AA