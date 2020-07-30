Başkentte şehit yakınları ve gazilerden şehitliğe bayram ziyareti
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Başkentte şehit yakınları ve gazilerden şehitliğe bayram ziyareti

Kurban Bayramı arifesinde sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliklere gelmeye başlayan şehit yakınları, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Başkentte şehit yakınları ve gazilerden şehitliğe bayram ziyareti
30.07.2020 11:19 | Son Güncelleme: 30.07.2020 11:19

Kurban Bayramı arifesinde sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliklere gelmeye başlayan şehit yakınları, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Bazı şehit yakınları, kabirlerin bakımını yaptı. Ailelerin, hüzünlü anlar yaşadığı görüldü.

15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığının önünde sırtından vurularak şehit olan Celalettin İbiş'in oğlu Yasin İbiş de ailesiyle Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ndeki babasını mezarı başında andı.

Babasının vefatının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçtiğini vurgulayarak acısının hala taze olduğunu anlatan İbiş, hiç tereddüt etmeden sokağa çıkan babasının şehadete yürüdüğünü aktardı.

İbiş, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Allah o geceyi bir daha yaşatmasın. Ama şehit evladı olmaktan gurur duyuyorum. Biz o gece 'vatansız kalmamak için babasız kaldık' demiştik. Vatan daha önce geldi. Ama acımız tarif edilecek gibi değil. Kabristanı ziyaret ediyoruz, başında dualarımızı ediyoruz. Onun eksikliği, yokluğu hiç bir şekilde dolmayacak. Ama tek tesellimiz şehitlik makamına yükselmesi. Bizim geleneksel bayramlaşmalarımız vardı, tüm kardeşler bayram sabahı toplanır babamın elini öpmeye giderdik. Babamın elini öpemiyoruz ama mezarının başında toplanıyoruz."

Gazilerden şehitlik ziyareti

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ve beraberindeki vakıf üyeleri de Kurban Bayramı arefesinde, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlarla bayramlaşarak karanfil dağıttı.

"Şehitlerin şahidi" gaziler olarak şehitlere büyük Türk milletinin selamını getirdiklerini ifade eden Aylar, "Bedir'den 15 Temmuz'a, 15 Temmuz'dan günümüze tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." dedi.

Aylar, özellikle bayramlarda, arefe günlerinde vatan için bedel ödeyen kahramanların bulunduğu şehitliklerin ziyaret edilmesi ve şehit yakınlarının unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Aylar, "Bizim yavrularımız ellerimizi öperken şehitlerimizin yavruları gelip burada mezar taşları ile bayramlaşıyorlar. Onları yalnız bırakmayalım." diye konuştu.

Devletin gazilere ve şehit yakınlarına her zaman sahip çıktığına işaret eden Aylar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm devlet erkanına şükranlarını sundu.

"Şehadetlerine şahitlik ettik"

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı İkinci Başkanı 15 Temmuz Gazisi Kaan Şimşek ise Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden yapılan atış sonucu yaralandığını, 15 Temmuz şehitlerinin de şehadetine şahitlik ettiğini anlattı.

Canlarını vatan için feda eden şehitleri arefe günü ziyarete geldiklerini aktaran Şimşek, "Bugün şehit ailelerimizle bayramlaşabiliyorsak, rahat gezebiliyorsak şehitlerimiz sayesindedir. Şehit ailelerinin bayramlarını kutlayıp, şehitlerimize dualar ederek bayramı geçirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

2005'te Hakkari'de aracın mayına basması sonucu gazi olan ve derneğin yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Eyin de kahraman şehit annelerinin ellerini öpmeye geldiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Manşet

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