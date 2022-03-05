Başkentte 'savaşa hayır' eylemi

ANKARA (DHA) - ANKARA'da yaşayan Ukrayna uyruklular, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırısını protesto etti. Basın açıklaması yapan Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye'den aldıkları desteği hiçbir ülkeden almadıklarını söyledi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından 'Savaşa hayır' sloganıyla Ulus'ta düzenlenen basın açıklamasına Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği de destek verdi. Ankara'da yaşayan Ukrayna uyruklular, Ukrayna ve Türkiye bayrakları ile Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını protesto ett. Ellerinde 'Savaşa hayır', 'Katil Putin, Ukrayna'dan defol', 'Türkiye-Ukrayna omuz omuza', 'Yaşa Türkiye, yaşa Ukrayna' yazılı dövizler bulunan grup, 'Türkiye Ukrayna birlikte geleceğe' yazılı pankart açıp, sloganlar attı.

Konuşmaların ardından kalabalık dağıldı.