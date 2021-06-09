Başkentte sanatçılar açık hava konserlerine devam ediyor

- Başkentte sanatçılar açık hava konserlerine devam ediyor Ankara'da Çankaya Belediyesi tarafından Covid-19 salgınından dolayı sahne alamayan sanatçılar, açık hava konserlerine devam ediyor.

- Başkentte sanatçılar açık hava konserlerine devam ediyor

ANKARA - Ankara'da Çankaya Belediyesi tarafından Covid-19 salgınından dolayı sahne alamayan sanatçılar, açık hava konserlerine devam ediyor.

Çankaya Belediyesi tarafından korana virüs salgını nedeniyle uzun süredir sahne alamayan sanatçılara destek amaçlı proje başlatıldı. Çankaya Belediyesine başvuran sanatçılar, durumları değerlendirildikten sonra 'Çankaya Bir Sahne' etkinlikleri kapsamında konser verebiliyor. Çankaya'da bulunan Kuğulu Park ve Bahçelievler Eser Park'ta açılışı gerçekleşen konser etkinlikleri devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen Bahçelievler Metin Oktay konserinde Evren Kalaycıoğlu, Slug's ve Sinağrit Baba sahne aldı. Konserler 18 Haziran'a kadar devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli