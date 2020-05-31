Başkentte sahte polis kimliği ve silah tehdidiyle yağma
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Başkentte sahte polis kimliği ve silah tehdidiyle yağma

Ankara'da kendilerini polis olarak tanıtıp silah tehdidiyle fuhuş için anlaştıkları kadınların cep telefonları ve parasını alan iki kişi polisin operasyonuyla yakalandı.

31.05.2020 05:33 | Son Güncelleme: 31.05.2020 05:37

Ankara'da kendilerini polis olarak tanıtıp silah tehdidiyle fuhuş için anlaştıkları kadınların cep telefonları ve parasını alan iki kişi polisin operasyonuyla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde meydana gelen iki ayrı olayda kendilerini "eskort" olarak tanımlayan kadınlar, telefonla görüştükleri iki kişi ile fuhuş için anlaştıklarını belirtti.

Evlerine gelen kişilerin polis kimliği ve silah göstererek iki cep telefonu ve 1400 liralarını aldıklarını iddia eden kadınların şikayeti üzerine soruşturma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin T.K. ve Y.S. olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, T.K. adına düzenlenmiş üzerinde Emniyet ve Huzur Polis Haberleri Gazetesi yazan basın kartı ve Polis Emeklileri Derneği üye tanıtım kartı ile bilye atar havalı tabanca ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen T.K. ve Y.S, "geceleyin silahla birden fazla kişi ile konutta yağma" suçundan tutuklandı.

Başkentte sahte polis kimliği ve silah tehdidiyle yağma

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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