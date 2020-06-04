Başkentte sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 280 litre etil alkol ele geçirildi
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Başkentte sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 280 litre etil alkol ele geçirildi

Ankara'da sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 280 litre etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Başkentte sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 280 litre etil alkol ele geçirildi
04.06.2020 03:59 | Son Güncelleme: 04.06.2020 04:34

Ankara'da sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 280 litre etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Yenimahalle İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.

İçeride yapılan aramada 2 bin 280 litre etil alkol ile çok sayıda hologram ve etiket ele geçiren ekipler, çeşitli suçlardan sabıkaları bulunan A.D. ve B.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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