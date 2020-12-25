Başkentte sahte içki operasyonu
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Başkentte sahte içki operasyonu

25.12.2020 09:31 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:36

Ekip araçlarının gelişi Ekiplerinin binaya girişi ve şüphelinin gözaltına alınması Operasyon anından görüntüler Zanlının emniyete götürülmesi ANKARA - Sahte alkollü içki ürettiği ve sattığı tespit edilen 27 şüpheli, Ankara polisinin 4 ilde düzenlediği operasyonlarda gözaltına alındı.

Ekip araçlarının gelişi

Ekiplerinin binaya girişi ve şüphelinin gözaltına alınması

Operasyon anından görüntüler

Zanlının emniyete götürülmesi

ANKARA - Sahte alkollü içki ürettiği ve sattığı tespit edilen 27 şüpheli, Ankara polisinin 4 ilde düzenlediği operasyonlarda gözaltına alındı.

Başkentte sahte içki operasyonu
Başkentte sahte içki operasyonu
Başkentte sahte içki operasyonu
Başkentte sahte içki operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran

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