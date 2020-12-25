Başkentte sahte içki operasyonu
25.12.2020 09:31 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:36
Ekip araçlarının gelişi Ekiplerinin binaya girişi ve şüphelinin gözaltına alınması Operasyon anından görüntüler Zanlının emniyete götürülmesi ANKARA - Sahte alkollü içki ürettiği ve sattığı tespit edilen 27 şüpheli, Ankara polisinin 4 ilde düzenlediği operasyonlarda gözaltına alındı.
Ekip araçlarının gelişi
Ekiplerinin binaya girişi ve şüphelinin gözaltına alınması
Operasyon anından görüntüler
Zanlının emniyete götürülmesi
ANKARA - Sahte alkollü içki ürettiği ve sattığı tespit edilen 27 şüpheli, Ankara polisinin 4 ilde düzenlediği operasyonlarda gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran