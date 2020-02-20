Başkentte sahte içki operasyonu
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Başkentte sahte içki operasyonu

Ankara'nın Sincan ilçesinde sahte içki yapımında kullanmak için üretilen 4 bin litre etil alkol ve bin litre metil alkol ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

20.02.2020 07:26 | Son Güncelleme: 20.02.2020 07:42
Başkentte sahte içki operasyonu

'nın ilçesinde sahte içki yapımında kullanmak için üretilen 4 bin litre etil alkol ve bin litre metil alkol ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincan ilçesindeki bir depoda sahte alkol üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu depoya düzenlenen baskında 4 bin litre etil ve bin litre metil alkol ele geçiren ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı.

Depoda yapılan incelemede, gözaltına alınan şüphelilerin kurdukları düzenekler vasıtasıyla metil alkolü damıtarak etil alkole çevirdikleri tespit edilirken, sahte içki imalatında kullanılan çok sayıda malzemeye de el konuldu.

Kaynak: AA
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