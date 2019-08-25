Başkentte sahte içki operasyonu

25.08.2019 15:14

Ankara'nın Keçiören ilçesinde iki araçta 2 bin 300 şişe sahte içki, 125 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Osmangazi Mahallesi'nde sahte içki imalatı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Bademlikyolu Caddesi'ndeki adreste park halinde bulunan 26 E 7148 ve 06 KNK 03 plakalı araçlarda yapılan aramalarda 2 bin 300 şişe sahte içki, 125 litre etil alkol ile sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Gözaltına alınan V.E. ve Y.S. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" uyarınca işlem yapıldı.

Kaynak: AA