Başkentte sahte alkollü içecek satan bir kişi yakalandı
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Başkentte sahte alkollü içecek satan bir kişi yakalandı

13.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 13.02.2021 12:59
Başkentte sahte alkollü içecek satan bir kişi yakalandı

Başkentte bandrolsüz ve sahte alkollü içecek satışı yaptığı iddia edilen bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Başkentte bandrolsüz ve sahte alkollü içecek satışı yaptığı iddia edilen bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mamak ilçesi General Zeki Doğan Mahallesi'nde ikamet eden ve Çankaya ilçesi Yakupabdal Mahallesi'nde hobi bahçesi bulunan A.H.D'nin her iki adreste bandrolsüz ve sahte içki satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda her iki adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, çeşitli türlerde 100 litrenin üzerinde bandrolsüz içki ve bir adet faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

"Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkındaki Kanun"a muhalefetten 1730 lira idari para cezası uygulanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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