Başkentte sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek Başkentte sağlık çalışanlarına alkışlı destek ANKARA - Ankara'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
19.03.2020 21:29 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:30
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek Başkentte sağlık çalışanlarına alkışlı destek
ANKARA - Ankara'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
Kaynak: AA