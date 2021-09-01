Başkentte sağanak etkili oldu

Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde kısa süreli etkili olan sağanak yağış, su baskınına yol açtı.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde kısa süreli etkili olan sağanak yağış, su baskınına yol açtı.

Bugün saat 16.30'da başlayan yağış nedeniyle kısa sürede bazı sokaklarda su baskını oldu, bazı daireleri su bastı.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yağıştan etkilenen ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı