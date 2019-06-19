Başkentte sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü
Başkentte sağanağın etkisiyle istinat duvarının çökmesi, park halindeki bazı otomobillerde maddi hasara neden oldu.
Başkentte sağanağın etkisiyle istinat duvarının çökmesi, park halindeki bazı otomobillerde maddi hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Dikmen semtinde sağanak nedeniyle iki ayrı binanın istinat duvarı çöktü.
Çöken istinat duvarları nedeniyle park halindeki 4 otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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