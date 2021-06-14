Başkentte sağanak, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerlerinde hasara neden oldu
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Başkentte sağanak, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerlerinde hasara neden oldu

Başkentte sağanak, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerlerinde hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Başkentte akşam etkili olan sağanak, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde iş yerlerinde hasara neden oldu.

Başkentte akşam etkili olan sağanak, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde iş yerlerinde hasara neden oldu.

Ankara'nın Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde, akşam şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda iş yerini su bastı, araçlar sular altında kaldı.

Yenimahalle İlçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesinde, çok sayıda iş yerinde su baskını yaşandı. Bölgedeki caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar su altında kaldı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve belediye personeli sevk edildi.

Organize Sanayi bölgesinde, iş yerlerini su basan esnaf, içeride kalan eşyalarını itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarmaya çalıştı.

İtfaiye ekipleri, su altında kalan dükkanları vidanjörlerle tahliye etmek için yoğun çaba harcadı.

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü, su baskınından etkilenen iş yerlerinde büyük hasar oluştuğu belirtildi.

Başkentte sağanak, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerlerinde hasara neden oldu
Başkentte sağanak, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerlerinde hasara neden oldu
Başkentte sağanak, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerlerinde hasara neden oldu
Başkentte sağanak, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerlerinde hasara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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