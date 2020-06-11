Başkentte sağanak etkili oldu (2)
-Etkili sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşması -Araçların su birikintilerinde ilerlemesi ANKARA - Başkentte etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
11.06.2020 21:09 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:19
-Etkili sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşması
-Araçların su birikintilerinde ilerlemesi ANKARA - Başkentte etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kaynak: AA