Başkentte sağanak etkili oldu - Haberler
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Başkentte sağanak etkili oldu

AA / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

İş makinelerinin yolu açma çalışmaları Araç içerisinden çekilen yağmurlu hava Yağmur sularında gitmeye çalışan araçlar ASKİ ekiplerinin su boşaltma çalışmaları ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde etkili olan sağanak yağış Gölbaşı-Haymana yolu Boyalık Mahallesi sapağında su baskınına yol açtı.

İş makinelerinin yolu açma çalışmaları

Araç içerisinden çekilen yağmurlu hava

Yağmur sularında gitmeye çalışan araçlar

ASKİ ekiplerinin su boşaltma çalışmaları ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde etkili olan sağanak yağış Gölbaşı- Haymana yolu Boyalık Mahallesi sapağında su baskınına yol açtı.

Başkentte sağanak etkili oldu

Başkentte sağanak etkili oldu

Başkentte sağanak etkili oldu

Başkentte sağanak etkili oldu
AA / Muhammet Fatih Demirci - Son Dakika Haberleri
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Ankara Valiliği'nden Şereflikoçhisar ve Evren'de yaşayan vatandaşlara şiddetli sağanak uyarısı

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