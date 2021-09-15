Başkentte sağanak etkili oldu
AA / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel
İş makinelerinin yolu açma çalışmaları Araç içerisinden çekilen yağmurlu hava Yağmur sularında gitmeye çalışan araçlar ASKİ ekiplerinin su boşaltma çalışmaları ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde etkili olan sağanak yağış Gölbaşı-Haymana yolu Boyalık Mahallesi sapağında su baskınına yol açtı.
İş makinelerinin yolu açma çalışmaları
Araç içerisinden çekilen yağmurlu hava
Yağmur sularında gitmeye çalışan araçlar
ASKİ ekiplerinin su boşaltma çalışmaları ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde etkili olan sağanak yağış Gölbaşı- Haymana yolu Boyalık Mahallesi sapağında su baskınına yol açtı.