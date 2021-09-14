Başkentte sağanak etkili oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkentte sağanak etkili oldu

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Başkentte sağanak etkili oldu

Başkentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı yollarda ve alt geçitlerde sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.

Başkentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı yollarda ve alt geçitlerde sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.

Yenimahalle ilçesi Bağdat Caddesi Ostim istikameti MİT lojmanları yanındaki yolda su birikintisinin oluşması, zaman zaman trafikte aksamalara neden oldu.

Kentin çeşitli yerlerindeki bazı cadde ve sokaklarda da su birikintilerinin meydana geldiği görüldü.

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Yevgeniy Ziniçev Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Gülşen Beren Saat Demet Özdemir
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mahmut Özer Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkentte sağanak etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 16:40:22. #1.17#