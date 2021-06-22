Başkentte sağanak etkili oldu
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Başkentte sağanak etkili oldu

Başkentte sağanak etkili oldu
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Başkentte öğle saatlerinden sonra başlayan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Başkentte öğle saatlerinden sonra başlayan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra bastıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına, bazı yolların su altında kalmasına neden oldu.

Sağanağa yakalananlar alışveriş merkezleri ile metro girişlerinde yağışın geçmesini bekledi.

Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı.

Başkentte sağanak etkili oldu
Başkentte sağanak etkili oldu
Başkentte sağanak etkili oldu
Başkentte sağanak etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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