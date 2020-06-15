Başkentte sağanak etkili oldu Başkentte öğle saatlerinden sonra başlayan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Başkentte öğle saatlerinden sonra başlayan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin bazı cadde ve sokaklarında su birikintilerinin oluşmasına neden olan sağanak, sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çevredeki otobüs duraklarına ve binaların girişlerine sığındı.

Yağış sırasında meydana gelen küçük çaplı kazalar nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşandı.

Kaynak: AA