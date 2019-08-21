Başkentte sağanak etkili oldu (1)

21.08.2019 14:17

Ankara'dan detay görüntüler

Caddelerde yağmurdan etkilenen vatandaşlar ve araçlardan detay görüntüler ANKARA - Başkentte öğleden sonra başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı ana cadde ve kaldırımlar su altında kaldı, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. -1-

Kaynak: AA