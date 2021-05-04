Başkentte reklam panolarından 'Susuz kalabiliriz' uyarısı
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Başkentte reklam panolarından 'Susuz kalabiliriz' uyarısı

Başkentte reklam panolarından 'Susuz kalabiliriz' uyarısı
Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ - Haberler | Güncel

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nce kentin farklı noktalarındaki reklam panolarından 'Susuz kalabiliriz. Ankara'da barajlarımızın yüzde 80'i boş' uyarısı yapıldı.

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nce kentin farklı noktalarındaki reklam panolarından 'Susuz kalabiliriz. Ankara'da barajlarımızın yüzde 80'i boş' uyarısı yapıldı. 

Büyükşehir Belediyesi'nce kentin çeşitli noktalarındaki reklam panolarına su ile ilgili uyarı afişleri yerleştirildi. Yan yana asılan afişlerde 'Dikkat, susuz kalabiliriz', 'Ankara'da barajlarımızın yüzde 80'i boş' ve 'Ankara baraj doluluk oranı yüzde 20' yazıları yer aldı. Bir afişte ise suyu en çok tüketenlerin kimler olduğu açıklandı. Havuzunu dolduranlar, arabasını yıkayanlar, hobi bahçelerini sulayanlar ve tarımda vahşi sulama yapanların en çok su tüketenler olduğu belirtildi.

Bu tüketim grubunun, 15 metreküp üzerinde su kullandığı belirtildi. Bu grubun, tüketim yüzdelerinin yüzde 52'sini oluşturduğu, abone yüzdesindeki oranının ise yüzde 16,22 olduğu bilgisine afişte yer verilerek, "Yüzde 16'lık bir kesim, suyumuzun yüzde 52'sini tüketiyor" denildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından belediye meclisinde geçen hafta sunulan 'Sosyal yardım alan ailelere suyun metreküp birim fiyatının 1 TL olması, 10 metreküp ve üzeri su kullanan abonelerin 7,5 TL, 15 metreküp ve üzeri su tüketimi yapan abonelerin ise 9 TL ödemesi' şeklindeki tarife teklifi, suya zam yapılmak istendiği iddiasıyla kabul edilmemişti. 

 


Başkentte reklam panolarından 'Susuz kalabiliriz' uyarısı
Başkentte reklam panolarından 'Susuz kalabiliriz' uyarısı
Başkentte reklam panolarından 'Susuz kalabiliriz' uyarısı
Başkentte reklam panolarından 'Susuz kalabiliriz' uyarısı
Başkentte reklam panolarından 'Susuz kalabiliriz' uyarısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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