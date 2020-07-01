Başkentte reflektöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkentte reflektöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Ankara Çevreyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Başkentte reflektöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü
01.07.2020 04:37 | Son Güncelleme: 01.07.2020 05:12

Ankara Çevreyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ankara Çevreyolu Batıkent istikametinde Yusuf Arslan (27) yönetimindeki 06 BYE 327 plakalı motor, yol kenarındaki reflektöre çarparak takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

Kazada, motorsiklet sürücüsü Arslan hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı Haber
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu Haber
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı Haber
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu Haber
Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu
Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı Haber
Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu Haber
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı
Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Kayseri'de bir evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı
Kayseri'de bir evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Fatih Terim'den göndermeli paylaşım: Zorlu geçen bir sezonu adalet arayarak bitiyoruz
Fatih Terim'den göndermeli paylaşım: Zorlu geçen bir sezonu adalet arayarak bitiyoruz
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'nın Libya politikasına eleştiri: Bir darbeciyi destekliyorlar
Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'nın Libya politikasına eleştiri: Bir darbeciyi destekliyorlar
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Polisin uzun takibi sonucunda VillaBank çetesi çökertildi
Polisin uzun takibi sonucunda VillaBank çetesi çökertildi
Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın 1986/87 sezonundaki şampiyonluğun kendilerine verilmesine yönelik başvurusunu reddetti
Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın 1986/87 sezonundaki şampiyonluğun kendilerine verilmesine yönelik başvurusunu...
2. Lig'e düşen Eskişehirspor'un genç oyuncusu Mehmet Özcan, Bundesliga ekibi Freiburg'un gündeminde
2. Lig'e düşen Eskişehirspor'un genç oyuncusu Mehmet Özcan, Bundesliga ekibi Freiburg'un gündeminde
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Antalya'da bir kişi, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu
Antalya'da bir kişi, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
50 derece sıcaklıkta günlük 50 liraya çalışan Şanlıurfalı işçiler, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor
50 derece sıcaklıkta günlük 50 liraya çalışan Şanlıurfalı işçiler, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Fuat Oktay Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Acun Ilıcalı Dilan Çiçek Deniz
Spor Alper Ulusoy Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Kız Bakan Adana Cumhuriyet
Şu an buradasınız: Başkentte reflektöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 05:12:00. #1.15#
title