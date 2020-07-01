Başkentte reflektöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Ankara Çevreyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
01.07.2020 04:37 | Son Güncelleme: 01.07.2020 05:12
Ankara Çevreyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ankara Çevreyolu Batıkent istikametinde Yusuf Arslan (27) yönetimindeki 06 BYE 327 plakalı motor, yol kenarındaki reflektöre çarparak takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.
Kazada, motorsiklet sürücüsü Arslan hayatını kaybetti.
Kaynak: AA