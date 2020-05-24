Başkentte Ramazan Bayramı
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Kocatepe Camisi bayram sabahında boş kaldı.
24.05.2020 07:36 | Son Güncelleme: 24.05.2020 07:41
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Kocatepe Camisi bayram sabahında boş kaldı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA