Başkentte polisten çocuklara Türk bayrağı hediyesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Başkentte polisten çocuklara Türk bayrağı hediyesi - Haberler
23 Nisan, Güncel, Haber

Başkentte polisten çocuklara Türk bayrağı hediyesi

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara Türk Bayrağı hediye etti.

24.04.2020 02:53 | Son Güncelleme: 24.04.2020 02:54
Başkentte polisten çocuklara Türk bayrağı hediyesi

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara Türk Bayrağı hediye etti.

Evlerinde kalan çocukları ve vatandaşları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda unutmayan Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgesindeki vatandaşları ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Görevli polisler, çocuklara Türk Bayrağı verirken, "Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere armağan etmiş olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun. Siz evde kalın, biz Türk polisi olarak daima görevimizin başındayız." ifadesini kullandı.

Başkentte polisten çocuklara Türk bayrağı hediyesi

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca'ya yanıt verdi Haberler
Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca'ya yanıt verdi
Dünyanın beklediği haber geldi! İşte korona aşısının denendiği iki gönüllü Haberler
Dünyanın beklediği haber geldi! İşte korona aşısının denendiği iki gönüllü
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru'dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı Haberler
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru'dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı
4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı Haberler
4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı
Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü
Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli ve İzmir virüste pik yaptı
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli ve İzmir virüste pik yaptı
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi
390 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,8 liradan işlem görüyor
390 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,8 liradan işlem görüyor
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti
Veyis Ateş'in yüzüne şimdi de sinek kondu
Veyis Ateş'in yüzüne şimdi de sinek kondu
Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti
Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti
Adebayor: Virüsü Togo'ya ben getirmedim, bağış yapmayacağım
Adebayor: Virüsü Togo'ya ben getirmedim, bağış yapmayacağım
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı
CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil
CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz
Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor
Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Ebru Şallı Deniz Seki Cem Yılmaz Halil Sezai
Spor Falcao Fatih Terim Ersun Yanal Lionel Messi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Çocuk 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Başkentte polisten çocuklara Türk bayrağı hediyesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 02:58:40. #1.15#
title