Başkentte polisten çocuklara Türk bayrağı hediyesi Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara Türk Bayrağı hediye etti.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara Türk Bayrağı hediye etti.

Evlerinde kalan çocukları ve vatandaşları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda unutmayan Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgesindeki vatandaşları ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Görevli polisler, çocuklara Türk Bayrağı verirken, "Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere armağan etmiş olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun. Siz evde kalın, biz Türk polisi olarak daima görevimizin başındayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA