Başkentte polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı
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Başkentte polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı

Başkentte polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı
01.05.2020 11:00 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:03

- Başkentte polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 3 günlük uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetim yapıldı.

- Başkentte polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 3 günlük uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetim yapıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle başladı. Sabahın ilk saatlerinde Polis ekipleri, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimler yaptı. Polis ekipleri denetimlerde vatandaşları ve araçları durdurarak, evraklarının bulunup bulunmadığını kontrol etti.

Başkentte, genel olarak vatandaşların, sokağa çıkma kısıtlamasına yüksek oranda uyduğu, görevleri nedeniyle dışarı çıkanların da maske ve eldiven taktığı, sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiği gözlendi.

Başkentte polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı

Kaynak: İHA

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