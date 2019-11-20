Başkentte polis 1500'ü aşkın okul güvenlik görevlisine eğitim verdi
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Başkentte polis 1500'ü aşkın okul güvenlik görevlisine eğitim verdi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ankara'daki eğitim kurumlarında görev yapan bin 56 özel güvenlik ve 692 okul kolluk görevlisine eğitim verildi.

20.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 20.11.2019 15:30
Başkentte polis 1500'ü aşkın okul güvenlik görevlisine eğitim verdi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 'daki eğitim kurumlarında görev yapan bin 56 özel güvenlik ve 692 okul kolluk görevlisine eğitim verildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü uzman eğiticilerinin katılımıyla "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesi çerçevesinde, Ankara Lisesi Konferans Salonu'nda okul güvenlik personeline yönelik eğitim programı düzenlendi.

Çocukların güvenli bir ortamda eğitim-öğretim görmeleri, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmaları ve çocukların suçtan korunmaları gibi konuların ele alındığı eğitimde bin 56 özel güvenlik ve 692 okul kolluk görevlisi yer aldı.

Kaynak: AA
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