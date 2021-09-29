Sincan'daki cinayetin zanlısı yakalandı

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde 1 kişinin öldürülmesi olayının firari zanlısı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Ahmet Erbağ Parkı'nda 11 Eylül'de Uğurcan Süleymanoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Katil zanlısı İbrahim K.'nın yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüphelinin saklandığı Mamak ilçesindeki metruk eve operasyon düzenleyen Cinayet Büro ekipleri, zanlıyı olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan zanlı polise verdiği ilk ifadesinde, olay günü parka gelerek husumetlisi olan bir kişiyi aradığını, parkta bulunan Uğurcan Süleymanoğlu'nun küfürlü konuşmaması yönünde kendisini uyarması üzerine sinirlenerek ateş edip kaçtığını iddia etti. Zanlı, sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

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