Başkentte parklar depolanan yağmur sularıyla sulanacak
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Başkentte parklar depolanan yağmur sularıyla sulanacak

15.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:13
Başkentte parklar depolanan yağmur sularıyla sulanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentteki park ve bahçeler ile rekreasyon alanlarını, kurulacak depolama sistemiyle elde edilecek yağmur ve yüzey sularıyla sulayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentteki park ve bahçeler ile rekreasyon alanlarını, kurulacak depolama sistemiyle elde edilecek yağmur ve yüzey sularıyla sulayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, yeşil alanlarda su tüketimini en aza indirmek ve maliyetleri düşürmek için geliştirilen proje kapsamında 40 parkta depolama sistemi kurulacağı bildirildi.

Barajlarda su seviyesinin giderek düşmesi üzerine vatandaşlara su tüketiminde tasarruf çağrısı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla İklim Değişikliği Şube Müdürlüğünün kurulduğu belirtilen açıklamada, kuraklıkla mücadele konusunda da çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Sosyal medya hesapları üzerinden Ankaralılara yeni alternatif sulama yöntemini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Yağmur ve yüzey sularını depolayarak sulamada kullanmaya başlıyoruz. Depolama sistemlerimiz ilk etapta kentimizdeki 40 rekreasyon ve park alanında olacak. Kuraklıkla mücadele kapsamında tasarruf odaklı ve israfın önüne geçen projelerimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

"Proje park maliyetlerimizi de büyük ölçüde azalacaktır"

Açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Hasan Muhammet Güldaş da yeni yapılacak parklarda da depolama sistemlerinin kurulacağını ifade etti. Güldaş, projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Kuraklıkla mücadele konusunda uzun zamandır çalışıyoruz. Öncelikle iklim değişikliğiyle ilgili şube müdürlüğümüzü kurduk. Çok çeşitli tedbir ve önlemler aldık. Bunlardan bir tanesi mevcut ve yeni parklarımızda yağan yağmur sularının, yüzey sularının mutlak suretle yağışın olduğu zamanlarda depolanması. Bu yağmur ve yüzey sularını bütün parklarımızda depoladığımız takdirde yüksek rakamlara tekabül edecektir. Depoladığımız bu suları parklarımızda kullanarak buradaki opsiyonu yazın evlerimizde kullanacağımız suların sigortası olarak devreye sokacağız. Aynı zamanda bu proje park maliyetlerimizi de büyük ölçüde azalacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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