Başkentte park halindeyken freni arızalanan tır çok sayıda araca çarparak durabildi
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Başkentte park halindeyken freni arızalanan tır çok sayıda araca çarparak durabildi

07.01.2021 00:35 | Son Güncelleme: 07.01.2021 00:38
Başkentte park halindeyken freni arızalanan tır çok sayıda araca çarparak durabildi

Ankara'nın Mamak ilçesinde park halindeyken freni arızalanan tırın 11 araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde park halindeyken freni arızalanan tırın 11 araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 06 JRJ 07 plakalı tırın şoförü, Akşemsettin Mahallesi 928'inci Cadde'de aracını park etti.

Yokuşa park edilen ve bir süre sonra freni arızalanan tır, önce park halindeki 11 araca ardından bir binanın duvarına çarparak durdu. Olayda yaralanan 1 kişi, çevredekilerin ihbarına üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hasar gören araçlar, polisin incelemesinin ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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